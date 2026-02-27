Negli uffici postali del Reggino è possibile anche prenotare le prestazioni sanitarie | ecco dove

In cinque uffici postali della provincia di Reggio Calabria è stato avviato in via sperimentale un nuovo servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie. Il progetto permette ai cittadini di prenotare visite e servizi sanitari direttamente presso gli uffici postali, offrendo un'alternativa alle modalità tradizionali. La novità riguarda esclusivamente queste filiali e si inserisce in un programma di sperimentazione avviato recentemente.

È stato avviato in via sperimentale il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie in cinque uffici postali della provincia di Reggio Calabria.L'iniziativa, promossa da Poste Italiane e realizzata in collaborazione con la Regione Calabria e l'Azienda per il governo della sanità della.