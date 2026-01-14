Poste Italiane a Bergamo è possibile richiedere online i documenti per l’Isee 2026

A Bergamo, i cittadini possono richiedere online i documenti necessari per l’Isee 2026. Questa procedura semplifica l’accesso alle certificazioni richieste per usufruire di agevolazioni e servizi sociali. La richiesta digitale permette di risparmiare tempo e di gestire facilmente le pratiche, garantendo un servizio rapido ed efficiente per gli utenti della provincia.

Per i cittadini della provincia di Bergamo è possibile richiedere online i documenti utili ai fini Isee (indicatore della situazione economica equivalente) per il 2026. Tutti i clienti bergamaschi del Gruppo Poste Italiane, ovvero i titolari di un conto corrente BancoPosta, di un libretto di risparmio postale o di carte prepagate Postepay, possono accedere al sito poste.it e richiedere la giacenza media e il saldo di tutti i prodotti (intestati e cointestati) in un unico documento, necessario per richiedere l’Isee per l’anno appena iniziato. Per richiedere il documento sul sito è necessario essere registrati a poste. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

