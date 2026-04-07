A novant’anni dalla prima rappresentazione, lo spettacolo “Non si sa come” di Luigi Pirandello torna in tournée in Italia. Domani sera alle 21, sarà in scena al teatro Sanzio di Urbino, con Franco Branciaroli nel ruolo principale. La rappresentazione fa parte della stagione teatrale organizzata dal Comune e dall’AMAT, portando in scena un classico del teatro italiano che continua a essere rappresentato dopo così tanti anni.

A 90 anni dal suo debutto, Non si sa come di Luigi Pirandello è in tournée in tutta Italia e domani alle ore 21 sarà al Sanzio di Urbino, con protagonista Franco Branciaroli, nell’ambito della stagione teatrale promossa da Comune e Amat. Il regista Paolo Valerio sceglie di proseguire un percorso di ricerca sulla psicologia e sull’animo umani già intrapreso con La coscienza di Zeno con questo testo che offre un viaggio nella capacità dell’uomo di essere spaventosamente irrazionale e incredibilmente fragile, un’analisi nel vortice della psicologia umana, un esplorato che si evolve attraverso la scrittura spietata e affascinante di Pirandello,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con “Non si sa come“ il vortice della psicologia

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The Dark Triad – Narcissism, Machiavellianism & Psychopathy - EP 2

Argomenti più discussi: Con Non si sa come il vortice della psicologia; Un viaggio nella fragilità dell’animo umano. Al Sanzio di Urbino Franco Branciaroli in Non si sa come di Pirandello; Una famiglia isolata e chiusa, avamposto di arretratezza. Martedì e mercoledì al teatro Concordia va in scena 4 5 6 scritto da Mattia...; Alle Muse Franco Branciaroli in scena con Non si sa come.

Non si sa comeA 90 anni dal suo debutto, il regista Paolo Valerio sceglie Non si sa come di Luigi Pirandello per proseguire un percorso di ricerca sulla psicologia e sull’animo umani intrapreso con La coscienza di ... lafolla.it

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