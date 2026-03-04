Leon Panetta, ex direttore della Cia e ex segretario della Difesa degli Stati Uniti, ha espresso preoccupazione per le azioni di Donald Trump nella guerra in Iran, condotta con il supporto di Israele. Panetta ha dichiarato che l’ex presidente non ha chiaro cosa voglia e che non si cambia un regime usando le bombe. La sua opinione si basa sulle recenti decisioni prese durante l’amministrazione Trump.

"Non sono sicuro che l’amministrazione abbia piani chiari su questa guerra": le parole dell'ex Segretario della difesa degli Stati Uniti Leon Panetta, ex direttore della Cia ed ex segretario della Difesa degli Stati Uniti, si dice preoccupato per la guerra in Iran intrapresa da Donald Trump in collaborazione con Israele. Intervistato dal Corriere della Sera, Panetta afferma: “Il presidente ha detto: ci aspettiamo quattro o cinque settimane di bombardamenti, con la speranza che alla fine questo cambierà il regime e il popolo dell’Iran sarà in grado di sollevarsi e di sviluppare un governo migliore in futuro. Questa è la speranza. Il problema è che non abbiamo buoni precedenti di cambio di regime e di nation building. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’ex direttore della Cia Panetta: “Trump non sa cosa vuole, non si cambia un regime con le bombe”

Ma si può ottenere un cambio di regime solo con le bombe dal cielo?La decapitazione degli attori principali della rivoluzione islamica in Iran rafforza, invece di vanificarlo, il quesito strategico principale del...

Leggi anche: Il regime venezuelano di Donald: cosa vuole fare Trump col petrolio di Caracas

Tutti gli aggiornamenti su Cia Panetta.

Temi più discussi: L'ex direttore della Cia Panetta: Trump non sa cosa vuole, non si cambia un regime con le bombe. Ecco qual è il pericolo di questa guerra; Bankitalia: Attenzione alle truffe online con l’uso illecito di nome e immagine del governatore Panetta; DAI GIORNALI DI OGGI – Bokertov 4 marzo 2026 - Moked; Roma, shopping fantasma alla Coin di Termini: prezzi modificati e scontrini falsati. Indagati 21 poliziotti e carabinieri.

L’ex direttore della Cia Panetta: Trump non sa cosa vuole, non si cambia un regime con le bombeNon sono sicuro che l’amministrazione abbia piani chiari su questa guerra: le parole dell'ex Segretario della difesa degli Stati Uniti ... tpi.it

L’ex direttore della Cia Panetta: «Trump non sa cosa vuole, non si cambia un regime con le bombe. Ecco qual è il pericolo di questa guerra»Parla l’ex direttore Cia ed ex segretario della Difesa degli Stati Uniti: «Senza un piano politico il conflitto in Iran può sfuggire di mano» ... corriere.it

"L'EX DIRETTORE DELLA CIA Panetta: «Trump non sa cosa vuole, non si cambia un regime con le bombe. Ecco qual è il pericolo ora» di Viviana Mazza, inviata ad Austin" x.com

Si chiama AI SLOP, letteralmente “spazzatura generata dall’intelligenza artificiale”. Un fenomeno dietro cui si nasconde un business milionario. Ma quali sono i rischi per i bambini Ce lo spiega la psicologa Deny Menghini, responsabile dell’unità di Psicologi facebook