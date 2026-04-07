Con la Dicoesi di Bergamo Settimane della Cultura | un’offerta di gioia piena che attraversa le vite

Dal 10 aprile al 10 maggio, la Diocesi di Bergamo apre le sue porte con le Settimane della Cultura, un evento che coinvolge diverse location della zona. Durante questo mese, vengono proposte iniziative culturali e artistiche rivolte al pubblico, creando un percorso che attraversa vari luoghi e storie. L’obiettivo è offrire un’occasione di confronto e scoperta, valorizzando il patrimonio locale e coinvolgendo la comunità in un calendario ricco di appuntamenti.

LA MANIFESTAZIONE. Dal 10 aprile al 10 maggio la Diocesi di Bergamo si trasforma in spazio narrativo diffuso. Oltre 120 iniziative culturali in calendario. C’è una gioia che non fa rumore, ma attraversa la vita, le persone, l’attività delle parrocchie. Si nasconde nei gesti quotidiani, si riconosce nei volti, prende forma nei luoghi. E, a volte, trova una lingua comune per raccontarsi: quella della cultura. È da qui che ripartono le Settimane della Cultura, in programma dal 10 aprile al 10 maggio, giunte alla loro quarta edizione. Un tempo disteso, in cui la diocesi di Bergamo si trasforma in un grande spazio narrativo diffuso. Saranno oltre 120 le iniziative in calendario, distribuite su tutto il territorio diocesano, con il coinvolgimento di tutte le 13 Comunità Ecclesiali Territoriali Il titolo scelto – «La vostra gioia sia piena». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Con la Dicoesi di Bergamo Settimane della Cultura: un’offerta di gioia piena che attraversa le vite Leggi anche: C’è un “Nuovo grande gioco“ che attraversa tutte le nostre vite Leggi anche: Capitale della Cultura. Ferretti dà gli Oscar: "Che gioia per Ancona, ho le Marche nel cuore" Catechesi di Quaresima 2026 - Puntata 1 Temi più discussi: Lutto nella Diocesi di Bergamo, è morto monsignor Alberto Facchinetti; Nuovi parroci a Bergamo e provincia: le nomine di Beschi durante la Domenica delle Palme; Il Santo Padre ha nominato mons. Paolo Rudelli Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato; Nuove destinazioni e nomine per 35 sacerdoti, le designazioni del Vescovo Beschi. Con la Dicoesi di Bergamo Settimane della Cultura: un’offerta di gioia piena che attraversa le viteDal 10 aprile al 10 maggio la Diocesi di Bergamo si trasforma in spazio narrativo diffuso. Oltre 120 iniziative culturali in calendario. ecodibergamo.it Lutto nella Diocesi di Bergamo, è morto monsignor Alberto FacchinettiLutto nella Diocesi di Bergamo nella giornata di Pasqua: è morto a 85 anni monsignor Alberto Facchinetti. I funerali il 7 aprile con il Vescovo Beschi. ecodibergamo.it Con la Dicoesi di Bergamo Settimane della Cultura: un’offerta di gioia piena che attraversa le vite - facebook.com facebook Dal 10 aprile al 10 maggio la Diocesi di Bergamo si trasforma in spazio narrativo diffuso. Oltre 120 iniziative culturali in calendario. x.com