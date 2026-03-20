Un rappresentante di Macerata ha espresso entusiasmo per il riconoscimento di Ancona come Capitale della Cultura, dichiarando che la città rappresenta un pezzo di cuore. La sua affermazione sottolinea il legame affettivo con le Marche e il senso di orgoglio per il ruolo di Ancona. La notizia ha attirato l’attenzione di molti cittadini e appassionati di cultura nella regione.

‘Ancona per me è tutto. E’ un pezzo di cuore'. A pronunciare queste parole non è un anconetano, ma un maceratese. Il suo nome è Dante Ferretti, uno dei più grandi scenografi della storia del cinema, un Maestro celebre a livello internazionale, capace di vincere 175 premi, fra cui tre Oscar. Un vero ambasciatore del genio e della creatività italiani nel mondo. Solo l’elenco dei registi che l’hanno voluto al loro fianco (e spesso più e più volte) fa venire i brividi: Fellini, Pasolini, Risi, Ferreri, Petri, Comencini, Bellocchio, Scola, per restare in Italia. E poi Scorsese (nove film insieme), Burton, De Palma, Gilliam, Jordan, Branagh. Fra i tanti che gioiscono per la nomina di Ancona come Capitale italiana della cultura 2028 c’è anche lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capitale della Cultura. Ferretti dà gli Oscar: "Che gioia per Ancona, ho le Marche nel cuore"

Articoli correlati

Festa bipartisan per Ancona Capitale della Cultura 2028. E il premio Oscar Dante Ferretti: «Sarò testimonial della sua bellezza»È una giornata storica per Ancona e per le Marche: la proclamazione a Capitale italiana della Cultura 2028 accende entusiasmo istituzionale,...

Leggi anche: Ancona Capitale della Cultura: un museo da Oscar per il futuro

Approfondimenti e contenuti su Capitale della Cultura

Temi più discussi: Ancona è la Capitale Italiana della Cultura 2028, il premio Oscar Dante Ferretti: La mia Ancona, energia creativa per il mondo; Ancona proclamata la Capitale italiana della Cultura 2028; Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028, investimenti per oltre 50 milioni; Dante Ferretti testimonial di Ancona, Capitale della cultura 2028.

Dossier di Ancona Capitale della Cultura 2028: mostra tra Ferretti e Fellini, planetario alla Casa del CapitanoPrima puntata dedicata alla macroarea Questo Mare. Previsti anche percorsi culturali e digitali dedicati ai grandi anconetani da Stamira a Corelli. Sala multimediale permanente alla Mole sul Vanvite ... ilrestodelcarlino.it

Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028: alla città un milione di euro per un piano di rigenerazione urbana e socialeIl capoluogo marchigiano ha convinto la giuria con il dossier 'Ancona. Questo adesso' che coinvolge attivamente i giovani ... ilfattoquotidiano.it

ÈTv Marche. . Ancona Capitale della Cultura 2028, la felicità degli anconetani: "Rilanciamo la città" - facebook.com facebook