Palazzo Farnese raccontato con la comunicazione aumentativa alternativa | la nuova guida

È stata presentata una nuova guida dedicata a Palazzo Farnese, realizzata con la comunicazione aumentativa alternativa. La pubblicazione, curata da

Simboli e disegni a cura de La Matita Parlante illustrano, in forma accessibile, il patrimonio sotrico artistico dei musei civici: «Inclusività e promozione del territorio» Palazzo Farnese raccontato con la comunicazione aumentativa alternativa. Una nuova guida che racconta il patrimonio storico, artistico e culturale con simboli e disegni a cura de "La Matita Parlante". Tutti i presenti – riporta il resoconto - hanno sottolineato la valenza socioculturale del progetto, «capace di unire inclusività e promozione del territorio». Il direttore Iommelli, di ritorno da Madrid dove è intervenuto, nell'ambito di un convegno internazionale,... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palazzo Farnese

Temi più discussi: Palazzo Farnese in una guida speciale, raccontato con la Comunicazione Aumentativa Alternativa; Palazzo Farnese in una guida speciale, raccontato con la comunicazione aumentativa alternativa; Idea weekend venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 tra Borghi e Castelli; Dopo trent’anni di attività cala il sipario sull’associazione Piacenza Musei.

Palazzo Farnese in una guida speciale, raccontato con la comunicazione aumentativa alternativaPresentato a Piacenza l'inbook Il Museo di Palazzo Farnese. Una guida in CAA, volume che racconta, con il linguaggio della comunicazione aumentativa ... piacenzasera.it

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Luci spente a Palazzo Farnese! Ci illuminiamo di meno nella Giornata nazionale del risparmio e degli stili di vita sostenibili #Milluminodimeno. Un'iniziativa che ci aiuta a ridurre il nostro impatto ambientale attraverso i piccoli gesti quotidiani. Grazie @caterpil x.com