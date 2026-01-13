Anna Maria Depalma presenta il suo nuovo libro, “Identità Autentica In Ascolto”, disponibile da oggi. Un’opera che invita alla riflessione sul rapporto tra passione e crescita personale, offrendo spunti concreti per ritrovare il senso autentico delle proprie scelte. Il testo si rivolge a chi desidera approfondire il percorso di consapevolezza e di rinnovamento interiore, in un’ottica di crescita professionale e personale.

Milano, 13.01.2026 – Molti di noi, con il passare del tempo, si interrogano sul motivo per cui la passione autentica che li aveva spinti a scegliere la propria professione si sia gradualmente affievolita. Questo fenomeno è ancora più frequente tra chi opera nel settore della salute e del benessere. La buona notizia è che ritrovare sé stessi nel lavoro che si svolge è possibile: tutto sta nel sapere come fare. Per tutti coloro che desiderano riaccendere la passione per la propria professione ma non sanno come fare, esce oggi il libro di “Il mio libro è un viaggio interiore e professionale, una mappa per chi sente che il proprio modo di vivere, lavorare o curare non rispecchia più ciò che è diventato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Anna Maria Depalma lancia il Bestseller “Identità Autentica In Ascolto”

Leggi anche: Comunicato Stampa: Maria Petruzzi lancia il Bestseller “Scoliosi Dell'Adulto”

Leggi anche: Comunicato Stampa: Gianluca Pazzaglia lancia il Bestseller “Biohacking Senologico”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Anna Maria Depalma lancia il Bestseller “Identità Autentica In Ascolto”; La collezione segreta di duemila conchiglie del conte Vidua, raccolte in Asia e ritrovate a Torino; Barberino Tavarnelle. Ri-Nata sotto una buona stella...artistica e collettiva: la terrazza panoramica di Barberino Val d’Elsa si prepara ad accogliere il mosaico ideato e realizzato dai cittadini e dagli studenti; Luisa Ranieri è La Preside.

Comunicato Stampa: Anna Maria Zullo lancia il Bestseller “Imprenditore Integrato” - 2025 – Essere riconosciuti come leader consapevoli e guidare il proprio team con empatia e visione, è uno degli obiettivi principali di chi fa impresa. iltempo.it

COMUNICATO STAMPA Oggetto: Annullamento spettacolo «Voce ’e notte» Teatro Metropolitan di Sant’Anastasia Il Teatro Pubblico Campano e il Teatro Metropolitan di Sant’Anastasia comunicano che, a causa di sopraggiunti problemi di salute dell’attrice Li - facebook.com facebook

Clamorosa indiscrezione di @Fraoppini82: “A Parma l’ufficio stampa dell’Inter si è alterato per le immagini mandate in onda…” x.com