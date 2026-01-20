Comunicato Stampa | Alessia Conforti lancia il Bestseller Kairós sulla Riabilitazione Neurocognitiva

Milano, 20 gennaio 2026 – Alessia Conforti presenta il suo nuovo libro “Kairós”, un’opera dedicata alla Riabilitazione Neurocognitiva. Un testo che approfondisce l’importanza di ascoltare e comprendere i segnali del nostro corpo, offrendo strumenti concreti per migliorare il benessere mentale e fisico. Un punto di riferimento per professionisti e lettori interessati a conoscere le strategie di recupero e riabilitazione neurocognitiva.

Milano, 20.01.2026 – Il nostro corpo ci parla ogni giorno: non per ostacolarci, ma per accompagnarci. Il sintomo di fatto non è un nemico, bensì un compagno di viaggio che ci invita ad ascoltarci più a fondo. Motivo per il quale, se riusciamo a comprendere il dolore che stiamo provando, ecco che riusciamo a decodificare il messaggio che il nostro corpo ci sta inviando. Per tutti coloro che desiderano instaurare un dialogo più profondo con i propri limiti ma non sanno come fare, esce oggi il libro di "Nel mio libro spiego che mente, corpo e coscienza sono un movimento unico che, attraverso la via della Riabilitazione Neurocognitiva, trasforma l'intenzione in atto concreto" afferma Secondo l'autrice, il vero cambiamento nasce dal guardarsi dentro con autenticità, senza limiti e senza giudizi.

