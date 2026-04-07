Comunicato Stampa | ‘L' olio della Serenissima 2026'

Oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, si è tenuta la presentazione ufficiale dell'edizione 2026 dell'olio della Serenissima. Durante l'incontro, sono stati illustrati i dettagli relativi alla produzione e alla promozione di questa specifica varietà di olio, con interventi di rappresentanti istituzionali e produttori coinvolti nel progetto. La conferenza ha visto la partecipazione di diversi media e giornalisti presenti per seguire l'evento.

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), ha presentato ‘L'olio della Serenissima 2026', un evento in programma dal 10 al 19 aprile a Cappella Maggiore, comune in provincia di Treviso, organizzato dall'amministrazione comunale e dall'associazione ‘La Ruota'. La manifestazione presenta un importante valore culturale e identitario: vuole valorizzare l'olio extravergine di oliva e promuovere le comunità legate al territorio della Serenissima. Gode del patrocinio della Regione del Veneto e del MASAF – Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: ‘L'olio della Serenissima 2026' Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA; CIDIM; GRANDE SUCCESSO PER IL TOUR DELLA NUOVA ORCHESTRA DA CAMERA FERRUCCIO BUSOCOMUNICATO STAMPA; La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA... Leggi anche: Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; GRANDE SUCCESSO IN MAROCCO 3° EDIZIONE FESTIVAL GIOVANI TALENTI MUSICALI I Argomenti più discussi: Natale di Roma: nasce il primo Festival dell’Olio di Roma IGP; La Polizia di Stato, come ogni anno, dona alle diocesi di Poggio Mirteto (RI) e di Rieti l'olio del Giardino della memoria di Capaci; Produzione di olio evo: la Puglia riprende il primato in Italia dopo la crisi da xylella; foto comunicato stampa del 30 marzo 2026 copia_rl. "In relazione al comunicato stampa del Movimento 5 Stelle, in cui si afferma che non si presenterà alle prossime... - facebook.com facebook Annunciamo i nostri risultati 2025: crescono le risorse a supporto dei progetti di #export e #internazionalizzazione delle imprese italiane e degli investimenti strategici per il #SistemaPaese. Leggi il comunicato stampa completo: sace.it/media/comunica… x.com