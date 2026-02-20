Notre Dame e San Miniato il focus dei due restauri alla Palazzina Reale

Il crollo del soffitto di Notre Dame e il degrado di San Miniato hanno portato a interventi di restauro distinti ma entrambi di grande livello. La causa principale è stata l’usura del tempo e l’incuria, che hanno danneggiato le strutture storiche. A Firenze, i lavori sulla Palazzina Reale si concentrano sul recupero delle decorazioni originali, con tecniche innovative e materiali autentici. Entrambi gli interventi dimostrano l’impegno italiano nel preservare il patrimonio artistico e architettonico. La questione ora riguarda la gestione e la tutela futura di questi tesori.

Firenze, 20 febbraio 2026 - Due luoghi unici al mondo, due interventi molto diversi ma su cui risalta l'eccellenza italiana. La cattedrale di Notre Dame a Parigi – distrutta dall'incendio del 2019 – e la basilica di San Miniato al Monte a Firenze sono stati al centro del seminario dal titolo ‘Dall’intervento di restauro alla rinascita del patrimonio’, promosso dall' Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf) - grazie alla commissione ‘Restauro e recupero del patrimonio esistente’ (Repaes) -, dalla Fondazione Architetti Firenze, dalla Soprintendenza Sabap di Firenze e dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze (Oif).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notre Dame e San Miniato, il focus dei due restauri alla Palazzina Reale Leggi anche: Firenze e Parigi a confronto, focus su Notre Dame a San Miniato al Monte Leggi anche: Lo spettacolo 'Notre Dame de Paris' fa tappa a Bari: due date Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Firenze e Parigi a confronto, focus su Notre Dame a San Miniato al Monte; Udienza generale - I gruppi presenti; Continua la polemica sulla ricostruzione del campanile nord e della guglia della Basilica di Saint-Denis; Carnevale 2026: sfilata del Venardi Gnocolar. I restauri di Notre-Dame a Parigi e di San Miniato a FirenzeConfronto tecnico sul progetto di conservazione dell'architettura religiosa, attraverso l'analisi di due cantieri di restauro emblematici per complessità tecnica e valore storico. Saranno illustrate u ... professionearchitetto.it Firenze e Parigi a confronto, focus su Notre Dame a San Miniato al MonteIl 19 febbraio Ordine degli Architetti di Firenze e Ordine degli Ingegneri di Firenze organizzano alla Palazzina Reale un seminario di approfondimento: interverrà la soprintendente Antonella Ranaldi ... lanazione.it Che spettacolo a Rhemes-Notre-Dame! Un metro e mezzo di neve e tetti super carichi a 1800 m, così è il vero inverno sulle nostre montagne! - facebook.com facebook