Comunali la richiesta di Direzione d’urgenza Pd | candidato politico

A pochi giorni dalle elezioni amministrative ad Avellino, i principali schieramenti politici non hanno ancora trovato un accordo sul candidato da presentare. La questione rimane aperta e le trattative continuano, senza segnali di una decisione definitiva. Anche durante la festività pasquale, non sono stati registrati sviluppi significativi nella definizione della candidatura. La situazione resta in costante evoluzione, con il tempo che stringe sempre di più.

Tempo di lettura: 2 minuti Nemmeno la Pasqua ha portato “consiglio” ai principali schiaramenti politici in vista delle sempre più imminenti elezioni amministrative ad Avellino. Con il termine ultimo per la presentazione delle liste fissato al 25 aprile, centrosinistra e centrodestra restano ancora senza un candidato sindaco condiviso, mentre le trattative proseguono senza una sintesi definitiva. In campo, al momento, solo l’ex sindaco Gianluca Festa con il suo progetto “civico”: In casa del “campo largo”, il percorso verso l’unità appare ancora complesso. L’ipotesi di un “campo largo” sul modello sperimentato in altre realtà campane continua a essere al centro del confronto, ma divisioni interne e veti incrociati rallentano la scelta del profilo da proporre agli elettori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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