Il consiglio di amministrazione di una grande banca ha deciso di revocare le deleghe al suo amministratore delegato, sospendendolo anche dalla carica di direttore generale. La decisione è stata presa durante una riunione del consiglio, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta. La banca continua a operare senza il suo massimo dirigente.

Il Cda di Mps ha revocato le deleghe da ceo a Luigi Lovaglio e lo ha sospeso anche dalla carica di direttore generale della banca. È quanto appreso da fonti finanziarie, dopo la riunione del consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena. Riunione fiume, la terza consecutiva in una settimana, dopo quella di lunedì e martedì, quella di oggi del cda di Monte dei Paschi di Siena, per valutare la posizione del ceo uscente Lovaglio. Un fitto lavoro di giorni di esame dei parrei legali. I rumors di stampa parlavano anche di dimissioni da parte del banchiere. Ma alla fine il board di Montepaschi ha deciso di ritirare le deleghe da amministratore delegato e di sospendere dalla funzione di Dg Lovaglio, che ha gestito il risanamento di Montepaschi e ha guidato Rocca Salimbeni con successo alla scalata di Siena su Mediobanca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mps, il cda revoca le deleghe a Lovaglio: sospeso dalla carica di Dg

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