Mps Cda revoca le deleghe a Lovaglio sospeso dalle mansioni di DG

Dopo tre giorni di riunioni, il Consiglio di amministrazione di una banca ha deciso di revocare le deleghe al suo amministratore delegato e di sospenderlo dalle sue mansioni. La decisione è stata comunicata oggi, e fa seguito a un periodo di discussioni interne. La banca ha adottato questa misura senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle prossime mosse.

Roma, 25 mar. (askanews) – Dopo tre lunghi giorni di riunioni, il Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha rotto gli indugi e comunicato la revoca delle deleghe a Luigi Lovaglio, dopo che lo stesso è stato ricandidato alla carica di amministratore delegato nella lista della Plt Holding, concorrente con la lista dello stesso Cda. Inoltre “con decorrenza immediata” ne ha anche deliberato “la sospensione dalle mansioni coperte in qualità di Direttore Generale”. Secondo quanto riporta un comunicato diffuso in serata, il Cda, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione, si è mosso dopo aver effettuato “i necessari approfondimenti anche con l’ausilio di autorevoli consulenti esterni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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