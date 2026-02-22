Vittorio Sgarbi la figlia Evelina a Verissimo | Le foto parlano da sole papà non sta bene

Evelina Sgarbi ha espresso preoccupazione per lo stato di salute del padre, Vittorio Sgarbi, durante un’intervista a Verissimo. La causa è il peggioramento delle sue condizioni, che lei descrive come evidente nelle foto condivise sui social. Evelina ha spiegato che il conflitto familiare si intensifica e che la sua preoccupazione cresce ogni giorno. Le sue parole fanno emergere una situazione complessa e difficile da gestire all’interno della famiglia.

Si riaccende la tensione familiare attorno a Vittorio Sgarbi. Ospite a Verissimo, la figlia Evelina è tornata a parlare delle condizioni del padre e del conflitto che da mesi divide la famiglia, ribadendo la propria preoccupazione per il suo stato di salute. Le accuse sulle perizie e l’amministratore di sostegno. «L’incontro con i periti è stata una farsa, sono anche stufa. Si fanno le perizie senza cartelle cliniche, ogni scusa è buona per manipolare i fatti», ha dichiarato Evelina Sgarbi durante l’intervista televisiva. La giovane, nei mesi scorsi, ha depositato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, sostenendo che il padre non sarebbe più in grado di seguire autonomamente i propri interessi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: “Papà Vittorio Sgarbi ha provato 2 volte a buttarsi dal terrazzo. Lo hanno chiuso a chiave in camera. Ho denunciato tutti per maltrattamenti”: la figlia Evelina a “Verissimo”

Leggi anche: Vittorio Sgarbi, matrimonio spostato da Venezia ad Arpino? La figlia Evelina:”Magari si sposa da solo”

