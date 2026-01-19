Un nuovo studio evidenzia come il consumo di cibo spazzatura possa influenzare negativamente le funzioni cognitive, in particolare la memoria. Un'alimentazione ricca di grassi saturi non solo aumenta i rischi per la salute fisica, come obesità e problemi cardiovascolari, ma può anche alterare le capacità del cervello, sottolineando l'importanza di una dieta equilibrata per il benessere generale.

(Adnkronos) – Il cibo spazzatura ha effetti sulla salute. Un regime alimentare ricco di grassi saturi aumenta i rischi di obesità, con un quadro caratterizzato da una serie di fattori: dall'aumento di peso alla salute del cuore con conseguenze su pressione, colesterolo, glicemia. Uno studio recente, però, evidenzia che il 'junk food' ha effetti anche. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: “Il tatuaggio non resta sulla pelle. Finisce nei linfonodi, colpisce il sistema immunitario e manda in tilt le nostre difese”: il nuovo studio e il parare dell’esperto

Frana sulla Faentina manda in tilt il traffico tra il Mugello e Firenze

Una frana sulla strada Faentina ha provocato disagi significativi al traffico tra il Mugello e Firenze. L’incidente ha causato rallentamenti e blocchi, rendendo difficile il rientro al lavoro dopo le festività dell’Epifania per molti pendolari. La situazione rimane complessa mentre le squadre sono al lavoro per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli utenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cibo spazzatura manda il cervello in tilt, l'effetto sulla memoria: lo studio - Un regime alimentare ricco di grassi saturi aumenta i rischi di obesità, con un quadro caratterizzato da una serie di fattori: dall'aumento di ... msn.com