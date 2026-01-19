Cibo spazzatura manda il cervello in tilt l’effetto sulla memoria | lo studio

Da webmagazine24.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio evidenzia come il consumo di cibo spazzatura possa influenzare negativamente le funzioni cognitive, in particolare la memoria. Un'alimentazione ricca di grassi saturi non solo aumenta i rischi per la salute fisica, come obesità e problemi cardiovascolari, ma può anche alterare le capacità del cervello, sottolineando l'importanza di una dieta equilibrata per il benessere generale.

(Adnkronos) – Il cibo spazzatura ha effetti sulla salute. Un regime alimentare ricco di grassi saturi aumenta i rischi di obesità, con un quadro caratterizzato da una serie di fattori: dall'aumento di peso alla salute del cuore con conseguenze su pressione, colesterolo, glicemia. Uno studio recente, però, evidenzia che il 'junk food' ha effetti anche. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: “Il tatuaggio non resta sulla pelle. Finisce nei linfonodi, colpisce il sistema immunitario e manda in tilt le nostre difese”: il nuovo studio e il parare dell’esperto

Frana sulla Faentina manda in tilt il traffico tra il Mugello e Firenze
Una frana sulla strada Faentina ha provocato disagi significativi al traffico tra il Mugello e Firenze. L’incidente ha causato rallentamenti e blocchi, rendendo difficile il rientro al lavoro dopo le festività dell’Epifania per molti pendolari. La situazione rimane complessa mentre le squadre sono al lavoro per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli utenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

cibo spazzatura mandaCibo spazzatura manda il cervello in tilt, l'effetto sulla memoria: lo studio - Un regime alimentare ricco di grassi saturi aumenta i rischi di obesità, con un quadro caratterizzato da una serie di fattori: dall'aumento di ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.