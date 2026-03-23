Cervello | oltre il cibo ha fame di emozioni e relazioni

Un nuovo volume di Eliana Liotta e Michela Matteoli svela che la salute cerebrale dipende da nutrienti specifici come gli omega-3, ma anche da relazioni umane profonde. La mente umana non è un organo isolato, bensì parte di un ecosistema biologico dove il corpo, le emozioni e l’ambiente esterno modellano continuamente le connessioni neurali. L’opera, pubblicata da Sonzogno, si propone come guida pratica per mantenere la lucidità mentale attraverso abitudini alimentari corrette e una vita emotiva ricca. Le autrici spiegano che il cervello ha fame di esperienze nuove, sfide intellettive e contatti umani sereni per funzionare al meglio. Il cibo invisibile: quando i pensieri nutrono quanto gli alimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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