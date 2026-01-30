Mi si spezza il cuore per famiglie e bambini presi di mira | Lady Gaga interrompe il concerto e fa un discorso contro l’Ice

Durante il concerto al Mayhem Ball di Tokyo, Lady Gaga si ferma e parla a cuore aperto contro l’Ice. La cantante si rivolge al pubblico per denunciare le conseguenze delle azioni dell’agenzia di immigration e customs, parlando di famiglie e bambini presi di mira. È un intervento che ha sorpreso tutti, e che ha fatto parlare molto sui social.

Lady Gaga usa il palco del Mayhem Ball di Tokyo per prendere una posizione netta e pubblica contro l’ Ice (Immigration and Customs Enforcement). Davanti a migliaia di spettatori al Tokyo Dome, dove l’artista chiuderà cinque date consecutive, la cantante ha interrotto il concerto per un lungo discorso politico e umano, concentrato sul trattamento riservato a migranti, famiglie e bambini negli Stati Uniti. Le dichiarazioni sono state riportate dal periodico statunitense Variety. “Voglio prendermi un secondo per parlare di qualcosa che è estremamente importante per me. Qualcosa di importante per le persone di tutto il mondo e soprattutto in America in questo momento”, ha esordito Gaga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

