Coltelli vietati fuori casa arriva la modifica al Dl Sicurezza | deroghe in vista per chi usa lame per hobby o lavoro come pescatori ed escursionisti

Il Governo ha approvato una modifica al Dl Sicurezza che prevede deroghe alle restrizioni sui coltelli portati fuori casa. La nuova disposizione permette l’uso di lame per attività come la pesca, l’escursionismo o altri lavori che richiedono l’impiego di coltelli. La norma specifica che queste deroghe si applicano a chi utilizza gli strumenti in modo legittimo durante le proprie attività, senza specificare ulteriori dettagli su limitazioni o controlli.

Il Governo modifica il Dl Sicurezza introducendo deroghe per l’uso di coltelli a fini lavorativi o ricreativi per la scadenza L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Decreto Sicurezza e coltelli vietati oltre 5 cm: polemiche tra escursionisti e fungaioliIl nuovo Decreto Sicurezza sui coltelli sta facendo discutere anche nel mondo della montagna.

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Presa di posizione del Cai nazionale in merito all'ultimo decreto governativo che vieta l'utilizzo di coltelli sopra una certa lama - facebook.com facebook