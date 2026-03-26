Gas | dal Transmed arrivati 20 miliardi di metri cubi nel 2025 Ecco quanto pesa l’Algeria sui flussi italiani

Nel corso dei prossimi mesi, il transito di gas naturale attraverso il gasdotto Transmed raggiungerà i 20 miliardi di metri cubi nel 2025. L’Algeria rappresenta il principale fornitore per l’Italia, con un aumento dell’importazione dal Paese africano del 67 per cento in sei anni. La provenienza del gas e i volumi trasportati sono al centro delle analisi sul settore energetico nazionale.

In sei anni l’import di gas dall’Algeria è cresciuto del 67% passando da 12 a oltre 20 miliardi di metri cubi nel 2025: il 30% dei i volumi giunti in Italia tramite gasdotto, ai quali vanno aggiunti anche 2,1 miliardi di Gnl - oltre 45 carichi, il 20% del totale di quelli arrivati lo scorso anno nella penisola - che portano l’asticella complessiva al 36% di tutto il gas immesso in rete. Senza contare che, nel solo mese di gennaio, al punto di ingresso di Mazara del Vallo, nel trapanese, sono arrivati altri 1,8 miliardi di metri cubi che confermano l’Algeria come primo fornitore del gas via tubo. Non a caso, ieri, la premier Giorgia Meloni che è volata ad Algeri per incontrare il presidente Abdelmadjid Tebboune, ha definito il Paese «un partner di assoluto rilievo strategico». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Gas: dal Transmed arrivati 20 miliardi di metri cubi nel 2025. Ecco quanto pesa l’Algeria sui flussi italiani Articoli correlati Leggi anche: Nuovi flussi di gas e Piano Mattei. L’Italia continua a rafforzare le relazioni con l’Algeria Leggi anche: Brescia recupera 5 milioni di metri cubi d’acqua: le perdite scendono al 20% Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gas dal Transmed arrivati 20 miliardi... Temi più discussi: Meloni ad Algeri il 25 marzo: sul tavolo il dossier del gas; il manifesto; Algeri in rotta con Spagna e Ue sui Saharawi l’Italia prova ad approfittarne. Più gas in arrivo dall’Algeria. La missione lampo della premierLa visita al presidente Tebboune per rimpiazzare il Gnl qatarino. Nel decreto bollette si riduce lo sconto per imprese e famiglie ... repubblica.it Gas, l’Italia può fare a meno del Qatar. Ecco: L’85% sostituibile in un annoLo studio del think tank italiano sul clima: rinnovabili, efficienza ed elettrificazione possono coprire quasi interamente i 6,4 miliardi di metri cubi ... repubblica.it Visita della premier #Meloni in #Algeria. "Rafforzeremo la cooperazione e aumenteremo gli approvvigionamenti di gas", le sue parole. Poi sul #Medioriente: "Ottima notizia se Usa e Iran tornano a parlarsi" - facebook.com facebook Medio oriente, corsa al gas: Asia compra, Europa a corto di opzioni x.com