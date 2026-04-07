In Svizzera, a Thun, la richiesta di spostare la giurisdizione della successione di Marella Caracciolo è stata respinta dal tribunale. La decisione comporta una sconfitta per tre membri della famiglia Elkann. La vicenda si è conclusa con una penalità di 1,8 milioni di franchi svizzeri per le spese legali sostenute. La controversia riguarda la competenza sul procedimento di successione.

John, Lapo e Ginevra Elkann hanno subito una nuova sconfitta legale a Thun, in Svizzera. Il tribunale ha respinto la loro richiesta di spostare la giurisdizione della successione di Marella Caracciolo in territorio elvetico. L’istanza, spinta principalmente da John Elkann, mirava a stabilire che il centro degli interessi e la residenza di Marella Caracciolo fossero situati a Laenen, nel Cantone di Berna. L’obiettivo era ottenere il riconoscimento della validità del testamento della nonna e confermare la qualità di eredi dei tre nipoti, escludendo però la madre, Margherita Agnelli. Il giudice di Thun non ha accolto le tesi degli Elkann, condannandoli al pagamento di ingenti somme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo duro agli Elkann: sconfitta in Svizzera e 1,8 milioni di penali

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