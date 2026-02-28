Agli operai Stellantis premi azzerati A Elkann 2,45 milioni

Agli operai di Stellantis sono stati azzerati i premi, mentre l'amministratore delegato ha ricevuto 2,45 milioni di euro. Nonostante le perdite di 22 miliardi di euro, Jaki ha ottenuto più incentivi che una retribuzione fissa. Nel 2025, all’ex amministratore delegato di alcune divisioni sarà versata una somma di 12 milioni di euro.

Magia dell’automotive globale: da una parte la fabbrica che soffre, dall’altra l’attico che conta milioni. Nel 2025 Stellantis, il colosso dell’auto nato da fusioni faraoniche e qualche serata con Excel troppo lunga, ha offerto un’illustrazione perfetta di come si possano perdere 22,3 miliardi di euro e contemporaneamente non deludere il proprio management. Cassa con parecchi buchi, margini negativi, operai senza bonus e soci senza cedola. Eppure ai piani alti la festa non si interrompe, con stipendi e incentivi milionari. All’attuale amministratore delegato, Antonio Filosa, insediatosi in estate, è arrivata una busta paga complessiva di 5,424 milioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

