Le forze dell'ordine hanno eseguito un sequestro di beni per oltre un milione di euro nei confronti di un’organizzazione criminale nel territorio di Roma. L’operazione si inserisce in un’inchiesta della Procura che mira a contrastare le attività illecite legate a questa realtà. I dettagli dell’azione sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori informazioni su eventuali sviluppi nelle indagini.

La Procura di Roma ha colpito duramente l’organizzazione criminale capitolina con un sequestro di beni che supera la cifra di un milione di euro. L’operazione mira a smantellare le basi economiche di figure chiave legate alla malavita della capitale. Il provvedimento giudiziario ha messo nel mirino nomi di rilievo come Angelo Senese, Michele Senese, Ettore Abramo e Fabrizio Piscitelli. Queste persone sono state individuate come nodi centrali in una rete di potere e influenza illegale all’interno del tessuto urbano romano. Le connessioni tra i protagonisti del sequestro. Tra i soggetti colpiti spicca Angelo Senese, noto per essere il fratello del boss soprannominato O Pazz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo al clan di Roma: sequestrati 1 mln per affondare il sistema

Roma, colpo alla piazza di spaccio 'Bar della coltellata': sequestrati beni per 5 mln di euroColpo della Polizia di Stato alla piazza di spaccio nota come ‘Bar della coltellata’ a Roma, con un sequestro di beni per un valore di oltre 5...

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