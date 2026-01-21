Roma colpo alla piazza di spaccio ' Bar della coltellata' | sequestrati beni per 5 mln di euro

La Polizia di Stato ha eseguito un’operazione a Roma, sequestrando beni per oltre 5 milioni di euro nell’ambito di un’indagine sulla piazza di spaccio conosciuta come ‘Bar della coltellata’. L’intervento mira a contrastare il traffico illecito e a smantellare le attività criminali associate. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel presidio della legalità nella capitale.

Colpo della Polizia di Stato alla piazza di spaccio nota come 'Bar della coltellata' a Roma, con un sequestro di beni per un valore di oltre 5 milioni di euro. E' stata messa in atto una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma, finalizzata all'esecuzione di un decreto di sequestro di prevenzione ai sensi della normativa antimafia, emesso dal Tribunale di Roma su proposta avanzata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Roma. In campo 250 uomini, nel quartiere San Basilio e in altri Comuni dell'area metropolitana.

