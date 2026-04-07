Nella mattinata di martedì 7 aprile a Monza, un uomo è stato denunciato dopo aver rubato attrezzature professionali da un cantiere legato a un istituto superiore. I carabinieri sono intervenuti e hanno recuperato circa 5.000 euro in attrezzi, che erano stati sottratti da un cantiere ancora in attività. L’indagine prosegue per identificare eventuali complici o motivazioni legate al furto.

Un uomo è stato denunciato per furto aggravato a Monza dopo aver sottratto attrezzature professionali da un cantiere attivo presso l’istituto superiore Achille Mapelli nella giornata di martedì 7 aprile 2026. L’episodio è emerso grazie alla prontezza di alcuni testimoni, che hanno avvertito le autorità circa un’intrusione all’interno dell’area lavori della scuola. Questo segnale ha permesso agli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di attivarsi immediatamente per rintracciare l’autore del fatto. Le indagini lampo hanno portato gli operatori a identificare il sospettato e a raggiungerlo direttamente presso il suo domicilio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo al cantiere della scuola a Monza: recuperati 5.000€ di attrezzi

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Monza, ruba attrezzi da cantiere per 5.000 euro: denunciatoMonza, 7 aprile 2026 – Ha fatto incetta di attrezzatura da cantiere, poi ha fatto ritorno a casa venendo però identificato a stretto giro di posta.

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