Allevatore 73enne ucciso a colpi d’arma da fuoco nelle campagne del Palermitano

Vito La Puma, 73 anni, è stato trovato morte nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini, in provincia di Palermo. L’uomo è stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco alla testa. La scoperta è avvenuta di recente, sollevando interrogativi sulla dinamica dell’accaduto. La polizia sta conducendo indagini per chiarire le circostanze di questo tragico episodio.

Il ritrovamento del corpo. È stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco alla testa Vito La Puma, 73 anni, il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini, in provincia di Palermo. La vittima era un allevatore, residente a Borgetto, ed era nota alle forze dell'ordine per precedenti legati a invasione di terreni e furti. Le prime ricostruzioni. Secondo quanto emerso nelle fasi iniziali delle indagini, l'uomo sarebbe stato raggiunto da almeno due colpi di fucile alla testa, sparati a distanza ravvicinata mentre si trovava in una zona rurale isolata.

