Nella notte a Catania, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un cimitero. In contemporanea, intorno alle 2, due veicoli sono stati incendiati a Librino, in viale Bummacaro. I vigili del fuoco non hanno confermato le cause dell’incendio, anche se si sospetta un'origine dolosa. Non si registrano altre persone coinvolte o ferite.

In viale Bummacaro due auto sono state date alle fiamme e, quasi in contemporanea, un bossolo è stato trovato sull'asfalto in via Calliope. Sul posto gli agenti delle volanti e della polizia scientifica Notte movimentata a Catania. Due auto sono state date alle fiamme intorno alle 2 del mattino a Librino, in viale Bummacaro: probabilmente si tratta di un evento doloso, anche se i vigili del fuoco non si sono espressi sulle cause. Quasi alla stessa ora, la sala operativa della questura di Catania ha ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che riferiva dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto si sono recati gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico insieme ai colleghi della scientifica, che hanno rinvenuto un bossolo calibro 7 e 65 sull'asfalto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte nei pressi del cimitero di Catania

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