Il premio delle menzogne all’Anno 2025 | PolitiFact snobba Trump

Nel 2025, PolitiFact non ha assegnato il premio alla menzogna dell’anno a Donald Trump, che aveva ricevuto riconoscimenti in passato. L’agenzia indipendente di fact-checking ha scelto di evidenziare altre figure politiche, mantenendo alta l’attenzione sulla verifica di veridicità delle dichiarazioni pubbliche. Questa decisione riflette l’evoluzione del panorama politico e il costante impegno nel promuovere un’informazione basata su dati verificati.

