Il premio delle menzogne all’Anno 2025 | PolitiFact snobba Trump
Nel 2025, PolitiFact non ha assegnato il premio alla menzogna dell’anno a Donald Trump, che aveva ricevuto riconoscimenti in passato. L’agenzia indipendente di fact-checking ha scelto di evidenziare altre figure politiche, mantenendo alta l’attenzione sulla verifica di veridicità delle dichiarazioni pubbliche. Questa decisione riflette l’evoluzione del panorama politico e il costante impegno nel promuovere un’informazione basata su dati verificati.
Donald Trump ha vinto il “premio” per la menzogna dell’anno nel 2015, 2017, e nel 2019. Quest’anno è stato sconfitto nella graduatoria di PolitiFact, un’agenzia indipendente no profit di fact-checking che valuta la veridicità di dichiarazioni da parte di politici e figure pubbliche. Per il 2025 la situazione è stata talmente complessa che PolitiFact ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
