Il premio delle menzogne all’Anno 2025 | PolitiFact snobba Trump

Da periodicodaily.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, PolitiFact non ha assegnato il premio alla menzogna dell’anno a Donald Trump, che aveva ricevuto riconoscimenti in passato. L’agenzia indipendente di fact-checking ha scelto di evidenziare altre figure politiche, mantenendo alta l’attenzione sulla verifica di veridicità delle dichiarazioni pubbliche. Questa decisione riflette l’evoluzione del panorama politico e il costante impegno nel promuovere un’informazione basata su dati verificati.

Donald Trump ha vinto il “premio” per la menzogna dell’anno nel 2015, 2017, e nel 2019. Quest’anno è stato sconfitto nella graduatoria di PolitiFact, un’agenzia indipendente no profit di fact-checking che valuta la veridicità di dichiarazioni da parte di politici e figure pubbliche. Per il 2025 la situazione è stata talmente complessa che PolitiFact ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

il premio delle menzogne all8217anno 2025 politifact snobba trump

© Periodicodaily.com - Il “premio” delle menzogne all’Anno 2025: PolitiFact snobba Trump

Leggi anche: A Panizza, Rambaldi, Chiumento e Gentili il premio “Atleta dell’anno” delle Fiamme Gialle

Leggi anche: A Panizza, Rambaldi, Chiumento e Gentili il premio “Atleta dell’anno” delle Fiamme Gialle

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.