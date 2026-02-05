Pubblicità ingannevole contro Stellantis | ordinato lo stop della campagna di Byd

La pubblicità di Byd in Italia deve sparire. Il tribunale ha ordinato lo stop immediato della campagna “Operazione Purefication”, accusandola di contenuti ingannevoli e di screditare Stellantis. La decisione arriva dopo le proteste di quest’ultima, che aveva denunciato la campagna come falsa e dannosa. Ora Byd dovrà ritirare gli spot e rivedere la strategia pubblicitaria.

Il gigante delle auto elettriche cinese Byd deve ritirare in Italia la sua campagna pubblicitaria "Operazione Purefication" perché veicola informazioni ingannevoli e scredita l'azienda concorrente Stellantis. Lo ha stabilito il Giurì dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (Iap), ente privato che vigila sulla correttezza delle comunicazioni commerciali nel nostro Paese. La pronuncia è stata emessa martedì 3 febbraio. Secondo il Giurì – presieduto dal vicepresidente Mario Libertini, ordinario di Diritto industriale e commerciale all'università La Sapienza di Roma – la campagna promozionale di Byd viola tre articoli del Codice dell'Autodisciplina Pubblicitaria: il 2 (comunicazione commerciale ingannevole), il 14 (comparazione) e il 15 (denigrazione).

