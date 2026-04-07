Nel match tra Cesena e Südtirol, la squadra di casa ha subito un gol nei primi minuti. Nonostante le occasioni create, il Cesena ha sprecato diverse ripartenze e ha visto annullarsi due reti per fuorigioco. Dopo un avvio difficile, l'allenatore del Cesena ha commentato i progressi della squadra e ha sottolineato l'importanza di sfruttare le opportunità che si presentano durante le partite.

Una partita cominciata male, con l’immediato vantaggio del SudTirol, e continuata con il Cesena che ha sprecato tanti contropiedi e si è visto pure annullare due gol per fuorigioco (comunque netto, ndr). Ma subire un gol a freddo è difficile anche per un campione di caratura mondiale come Ashley Cole. "Subire subito all’inizio del match non è facile – dice il tecnico bianconero –, può portare a un calo del ritmo. Abbiamo provato a cambiare gioco da rimessa laterale, abbiamo incassato e questo ci ha spiazzato. Ho sempre chiesto ai ragazzi di prendersi dei rischi, e continuerò a chiederglielo. E devo dire che contro il SudTirol ho visto quello che gli chiedo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cole vede i progressi e rilancia: "Ma le occasioni giuste vanno colte"

Legalità: il 73% dei ragazzi vede leggi giuste ma applicateIl 7 marzo 2026, presso il Liceo Classico Statale Giulio Cesare di Roma, si è tenuta la terza edizione del convegno dedicato alla legalità e alla...

È morto Paul Ehrlich: di lui butterei via le profezie sbagliate, ma tenendo le domande giusteÈ morto Paul Ehrlich, autore di The Population Bomb, uno dei libri più influenti e più contestati dell’ambientalismo moderno.

Argomenti più discussi: Cole vede i progressi e rilancia: Ma le occasioni giuste vanno colte; Cole: Cesena, ho visto dei progressi. Shpendi a sinistra? Anche Henry partiva da lì VIDEO; Cole: Cesena, ho visto dei progressi; Cesena, Cole: Lo svantaggio iniziale ci ha destabilizzati. Vedo progressi.

Cole vede i progressi e rilancia: Ma le occasioni giuste vanno colteUna partita cominciata male, con l’immediato vantaggio del SudTirol, e continuata con il Cesena che ha sprecato tanti contropiedi e si è visto pure annullare due gol per fuorigioco (comunque netto, ... ilrestodelcarlino.it

Il rapper J. Cole ha firmato in Cina con i Nanjing Monkey Kings squadra professionista della CBA (Chinese Basketball Association). Il cantante nato a Francoforte è alla terza esperienza con una squadra professionistica dopo aver giocato nel 2021 in Basketb - facebook.com facebook