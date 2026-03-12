Il 7 marzo 2026, presso il Liceo Classico Statale Giulio Cesare di Roma, si è svolta la terza edizione del convegno dedicato alla legalità e alla lotta alla criminalità. Durante l’evento, è emerso che il 73% dei ragazzi ritiene le leggi giuste ma spesso non vengono applicate correttamente. Sono stati presentati interventi di studenti, docenti e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Il 7 marzo 2026, presso il Liceo Classico Statale Giulio Cesare di Roma, si è tenuta la terza edizione del convegno dedicato alla legalità e alla lotta alla criminalità. Durante l’incontro, promosso dall’Associazione Francesco Mansutti ETS, gli studenti hanno espresso una percezione netta: le norme sono giuste ma spesso applicate male. Il questionario anonimo ha rivelato che il 73% dei ragazzi associa la legalità al rispetto delle leggi, mentre il 70% percepisce la forza come più efficace della norma scritta. Questa dicotomia tra teoria e pratica emerge con chiarezza dai dati raccolti: la metà degli intervistati ritiene che le leggi italiane siano corrette nel contenuto ma carenti nell’esecuzione concreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legalità: il 73% dei ragazzi vede leggi giuste ma applicate

Articoli correlati

Liceo Giulio Cesare, l’incontro con le Istituzioni: «Leggi giuste ma applicate male»In un contesto in cui il tema della legalità e della fiducia nelle istituzioni torna con forza al centro del dibattito pubblico, i giovani...

Vietare i social ai minorenni, l’avvocato e docente Iaselli: “Le leggi ci sono già, ma non vengono applicate”Le regole per i limiti ai minorenni sui social esistono già, a partire dalla privacy, ma nessuno le applica davvero: a spiegarlo è Michele Iaselli,...

Contenuti e approfondimenti su Legalità il 73 dei ragazzi vede leggi...

Temi più discussi: Immaginari di Legalità: La Corte d’Appello incontra i ragazzi delle case-famiglia - Radio Studio90 Italia; Legalità e giovani: rispetto per le regole, ma fiducia fragile nelle istituzioni - POP; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); Salvini: nuova legge per i 'bambini del bosco' contro l'allontanamento dei minori.

Immaginari di Legalità: La Corte d’Appello incontra i ragazzi delle case-famigliaRoma, 11 mar. (askanews) – Torna l’appuntamento con Immaginari di Legalità, l’iniziativa promossa dall’associazione L’Aquila che Rinasce ETS (in collaborazione con la Regione Abruzzo, la Corte d’Appel ... askanews.it

UnicoCampania lancia il progetto In viaggio per la legalitàIl titolo di viaggio abbandona la sua funzione puramente logistica per farsi veicolo di valori. Il Consorzio UnicoCampania lancia una nuova serie speciale di biglietti interamente dedicata al tema ... ansa.it

"Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini italiani: si mettono i giudici sotto il controllo del governo. Spacca in due il consiglio superiore della magistratura. Chi sta al governo deve essere sottoposto a un controllo di legalità come tutti gli altri cittadi x.com

I GIOVANI, IL BENESSERE E LA LEGALITÀ DIGITALE Oggi, 11 marzo, l’ASL Napoli 2 Nord è stata protagonista della seconda giornata della Settimana della Legalità organizzato dall'Istituto Superiore “Guglielmo Marconi” di Giugliano e Qualiano! No - facebook.com facebook