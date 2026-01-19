Caos bollettini a Frignano l’opposizione | Amministrazione assente e cittadini nel caos

Da anteprima24.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Frignano, si registrano disagi presso l’ufficio postale, con cittadini costretti a spostarsi tra più sportelli per completare le operazioni. L’opposizione critica l’amministrazione locale per la gestione inefficiente e la mancanza di interventi, evidenziando un quadro di confusione e disorientamento tra i residenti. La situazione rimane al centro dell’attenzione, sollevando preoccupazioni sulla qualità dei servizi pubblici offerti alla comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Caos all’ufficio postale e cittadini disorientati costretti a un inaccettabile pellegrinaggio tra gli sportelli. È quanto sta accadendo a Frignano a seguito dell’invio massivo di avvisi di pagamento (TARIIdrico) contenenti errori sostanziali che stanno bloccando le operazioni di versamento. I bollettini recapitati alle famiglie riportano infatti un numero di conto corrente fittizio (“87654321”), una sequenza spesso usata come test nei sistemi informatici, che però è finita incredibilmente nelle cassette postali dei contribuenti. Questo errore tecnico impedisce il pagamento alla Posta, costringendo i cittadini dopo lunghe file a recarsi in Comune per farsi stampare il modello PagoPA corretto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

caos bollettini a frignano l8217opposizione amministrazione assente e cittadini nel caos

© Anteprima24.it - Caos bollettini a Frignano, l’opposizione: “Amministrazione assente e cittadini nel caos”

Sicurezza nel quartiere Oltresavio, Cesena Siamo Noi: "Cittadini rassegnati e amministrazione assente"
Nel quartiere Oltresavio di Cesena, si è svolto un incontro sulla sicurezza, con la partecipazione del gruppo consiliare Cesena Siamo Noi, il comandante della Polizia Locale Andrea Piselli e l’assessore Luca Ferrini. L’evento ha evidenziato le preoccupazioni dei cittadini e la percezione di mancanza di interventi efficaci da parte dell’amministrazione.

Leggi anche: Manovra nel caos, sommersa da 5.700 emendamenti: la maggioranza si sgretola, l’opposizione incalza

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Caos Tari a Roma, bollettini sbagliati: Ama accoglie il 70% dei ricorsi - Avevano ragione in sette casi su dieci i romani che, quando si sono visti recapitare un avviso di accertamento per presunta evasione della Tari, hanno subito contattato Ama per contestare il ... iltempo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.