Caos bollettini a Frignano l’opposizione | Amministrazione assente e cittadini nel caos

A Frignano, si registrano disagi presso l’ufficio postale, con cittadini costretti a spostarsi tra più sportelli per completare le operazioni. L’opposizione critica l’amministrazione locale per la gestione inefficiente e la mancanza di interventi, evidenziando un quadro di confusione e disorientamento tra i residenti. La situazione rimane al centro dell’attenzione, sollevando preoccupazioni sulla qualità dei servizi pubblici offerti alla comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Caos all’ufficio postale e cittadini disorientati costretti a un inaccettabile pellegrinaggio tra gli sportelli. È quanto sta accadendo a Frignano a seguito dell’invio massivo di avvisi di pagamento (TARIIdrico) contenenti errori sostanziali che stanno bloccando le operazioni di versamento. I bollettini recapitati alle famiglie riportano infatti un numero di conto corrente fittizio (“87654321”), una sequenza spesso usata come test nei sistemi informatici, che però è finita incredibilmente nelle cassette postali dei contribuenti. Questo errore tecnico impedisce il pagamento alla Posta, costringendo i cittadini dopo lunghe file a recarsi in Comune per farsi stampare il modello PagoPA corretto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Nel quartiere Oltresavio di Cesena, si è svolto un incontro sulla sicurezza, con la partecipazione del gruppo consiliare Cesena Siamo Noi, il comandante della Polizia Locale Andrea Piselli e l’assessore Luca Ferrini. L’evento ha evidenziato le preoccupazioni dei cittadini e la percezione di mancanza di interventi efficaci da parte dell’amministrazione.

