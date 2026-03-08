Durante una partita di calcio, un giocatore azzurro si ferma improvvisamente per un presunto “out” segnalato dagli spalti, ma l’arbitro non convalida la richiesta del giocatore. Darderi protesta con l’arbitro, ma la regola che invoca non è considerata valida dal direttore di gara. La scena si svolge in campo senza ulteriori interventi o decisioni ufficiali immediatamente successive.

L’azzurro si ferma durante lo scambio per un presunto “out” gridato dagli spalti, ma il giudice di sedia assegna il punto all’australiano dopo la video review Finale teso e pieno di polemiche per Luciano Darderi a Indian Wells Masters. L’azzurro esce di scena contro Rinky Hijikata (4-6 6-2 6-4), ma a far discutere è soprattutto l’ultimo punto della partita. Sul match point per l’australiano, durante lo scambio Darderi si ferma e alza il braccio sostenendo di aver sentito qualcuno dagli spalti gridare “out” sulla volée di Hijikata, in realtà dentro al campo. Il giudice di sedia interrompe il punto e chiama hindrance, cioè interferenza che impedisce all’avversario di giocare normalmente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Darderi protesta con l’arbitro, ma la regola che invoca non è valida: cosa è successo

ATP Indian Wells, Darderi prende hindrance sul match point e racconta: Nel secondo set ho vomitatoTennis - ATP | Il giudice di sedia chiama l'hindrance a Luciano Darderi e gli dà partita persa. L'azzurro guarda avanti: Sono state settimane difficili, ora bisogna preparare al meglio Miami ... ubitennis.com

Indian Wells 2026, Darderi fuori al debutto. Alcaraz e Djokovic avantiLuciano Darderi (AP Photo/Dar Yasin) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain Associate Press/ ... msn.com

Il surreale finale del match tra Darderi e Hijkata. Luciano sul match point ferma il punto lamentandosi del comportamento di un tifoso con gesti plateali. Il giudice di sedia non trova prove sufficienti e assegna il punto all’avversario che vince il match. Inutili le pro - facebook.com facebook