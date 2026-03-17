Un settimanale ha rivelato che quest’estate la coppia formata dall’attrice di 47 anni e dal suo compagno, un personal trainer romano, pronuncerà il loro sì. La notizia riguarda i preparativi in corso, mentre i dettagli sul matrimonio non sono ancora stati confermati ufficialmente. La coppia fa coppia da circa due anni e si appresta a vivere questo momento importante.

Il passato fa rumore, ma il futuro profuma di fiori d’arancio. Per Micaela Ramazzotti l’estate potrebbe segnare un nuovo capitolo: l’attrice quarantasettenne sarebbe pronta a sposare il compagno Claudio Pallitto, personal trainer romano con cui fa coppia da circa due anni. Secondo il settimanale Chi, i preparativi sarebbero già partiti e il sì dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, in estate, con una cerimonia volutamente discreta: pochi invitati, atmosfera intima e niente clamore mediatico. I due si sono conosciuti nel 2022 sul set del film Felicità, quando la relazione tra l’attrice e il regista Paolo Virzì era ormai agli sgoccioli. L’amore con Pallitto è sbocciato l’anno successivo e, passo dopo passo, è diventato qualcosa di più serio, fino all’idea del matrimonio che ora sembra prendere forma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fervono i preparativi, la coppia Micaela Ramazzotti-Claudio Pallitto pronuncerà il fatidico sì quest’estate”: l’indiscrezione del settimanale “Chi”

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