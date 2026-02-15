Si intrufola nella camera di un hotel di lusso in zona Porta Venezia e cerca di rubare gioielli e orologi per un milione di euro

Un uomo ha tentato di entrare in una camera di un hotel di alta classe a Porta Venezia, a Milano, per rubare gioielli e orologi stimati in un milione di euro. Si dice che abbia scavalcato la porta e si sia introdotto nella stanza, ma è stato sorpreso dal personale di sicurezza prima di riuscire nel suo intento. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già fermato un sospetto.

Milano, 15 febbraio 2025 – Tentato furto dal valore di circa un milione di euro in un hotel di lusso nella zona di Porta Venezia, a Milano. Un uomo di 36 anni, di nazionalità colombiana, è stato arrestato dalla Polizia locale con l'accusa di furto aggravato. Secondo quanto ricostruito, il 36enne si sarebbe introdotto in una stanza al secondo piano dell'albergo insieme a un complice, approfittando della porta lasciata momentaneamente aperta dall'ospite, un cliente americano. L'obiettivo erano gioielli e orologi custoditi nella camera, per un valore complessivo stimato intorno al milione di euro.