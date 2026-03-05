Nel mondo balneare si registra un lutto dopo la notizia della morte di Mattia Ravaglia, 53 anni, di Fusignano, titolare del Bagno Marisa a Marina Romea. La sua scomparsa è stata annunciata martedì, con numerosi messaggi di cordoglio pubblicati sui social da persone che lo conoscevano e apprezzavano. La notizia ha suscitato commozione tra amici e colleghi.

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio sui social delle persone che hanno voluto bene a Mattia Ravaglia, 53enne di Fusignano, titolare del Bagno Marisa di Marina Romea, trovato senza vita martedì. Lascia il fratello Davide, con cui conduceva lo stabilimento, e i genitori Pieranna e Mario, che in estate si trasferivano al mare per aiutarli. Molti lo ricordano anche per le serate che prima organizzava come pr del Papeete e di Villa Papeete. Nel 2017, aveva acquistato la concessione dello stabilimento di Marina Romea da Stefano Verlicchi, compaesano e amico di gioventù. Racconta: "Ci conoscevamo fin da ragazzi, si può dire che siamo cresciuti insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lutto nel mondo balneare. Addio al titolare del Marisa

Leggi anche: Lutto al Conservatorio: addio alla docente Marisa Carretta

Leggi anche: Mondo della ristorazione in lutto, addio allo storico titolare della trattoria del territorio

Tutto quello che riguarda Lutto nel mondo balneare Addio al....

Lutto nel mondo balneare. Addio al titolare del MarisaTanti i messaggi di affetto e cordoglio sui social delle persone che hanno voluto bene a Mattia Ravaglia, 53enne di Fusignano, titolare del Bagno Marisa di Marina Romea, trovato senza vita martedì. La ... ilrestodelcarlino.it

Trovato morto in casa Marco Merlini, la riviera in lutto. Visionario del turismoIl titolare dello stabilimento balneare ‘Reno’s 54’ di San Benedetto è morto all’improvviso a 49 anni: il suo corpo trovato senza vita nell’abitazione. Era appena stato al carnevale di Venezia e dovev ... msn.com