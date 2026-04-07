Cislago | 7 secoli di arte e 33 Madonne in un tour esclusivo

La Proloco di Cislago ha programmato una visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve, prevista per domenica 12 aprile. La chiesa, che si trova nel centro storico, è nota per ospitare 33 Madonne e per i suoi sette secoli di storia artistica. L’evento offre l’opportunità di conoscere da vicino questa testimonianza religiosa e culturale della zona. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire i dettagli dell’edificio e delle opere presenti al suo interno.

La Proloco di Cislago organizza una visita guidata all’interno della chiesa di Santa Maria della Neve per domenica 12 aprile. L’appuntamento è fissato per le 16 e permetterà di esplorare un patrimonio artistico che spazia tra sette secoli di storia. Il percorso toccherà l’iconografia mariana e i dipinti devozionali. L’accesso sarà, basato su un’offerta volontaria destinata a finanziare le attività della Proloco locale. Non è previsto alcun obbligo di prenotazione. Un archivio visivo unico nel varesotto. Le radici del sito risalgono al 1256, anno in cui fonti documentarie citano un luogo di culto nato attorno a un dipinto della Vergine considerato miracoloso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cislago: 7 secoli di arte e 33 Madonne in un tour esclusivo Padel - Sabato e domenica al circolo "Madonne Bianche». Il "Cupra Tour» sbarca a S.Alessio. Tappa nel week-end del circuitoIl padel sempre più in espansione e la Lucchesia si dimostra ricca di appassionati. Leggi anche: Slivia: sulle retrovie del monte Hermada: un tour esclusivo tra memoria e paesaggio