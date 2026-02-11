Industria | Misiani ' 3 anni di calo produzione certificato fallimento politica governo'

L’Italia sta attraversando il terzo anno di fila con una produzione industriale in calo, secondo i dati dell’Istat. La deindustrializzazione si fa sempre più sentire e il governo sembra non voler intervenire. La situazione si fa preoccupante, e i numeri confermano una tendenza negativa che rischia di mettere a rischio tanti settori.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “I dati Istat sulla produzione industriale certificano una realtà amara: l'Italia è al terzo anno consecutivo di calo e sta soffrendo un processo inarrestabile di deindustrializzazione che il governo continua a ignorare. Di fronte a questo quadro allarmante, l'inerzia dell'esecutivo è semplicemente inaccettabile”. Così in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Partito Democratico. “Il ministro Urso ha presentato in pompa magna il Libro bianco sulle politiche industriali, peraltro con un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

