È scomparso questa sera all'età di 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega. La notizia è stata comunicata dall'ospedale di Circolo di Varese, dove si trovava ricoverato. Bossi ha avuto un ruolo chiave nella politica italiana come figura di spicco del partito che ha contribuito a creare. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il panorama politico nazionale.

È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata all'ospedale di Circolo di Varese. Figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni, è stato il primo a dare voce a un movimento autonomista e identitario del Nord Italia. Nato a settembre 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese, la sua immagine pubblica è sempre stata fortemente caratterizzata da linguaggio diretto, toni spesso provocatori e una retorica fortemente radicata nel territorio. I suoi sostenitori lo chiamavano “il Senatùr”. Bossi ha costruito la sua identità politica su alcuni pilastri come la difesa delle autonomie locali, la critica allo Stato centrale e alla burocrazia, la valorizzazione delle identità regionali, soprattutto del Nord, e posizioni dure su immigrazione e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega e simbolo della politica italiana

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