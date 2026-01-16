Taglio dei comuni montani si tratta sull’altitudine La proposta | 350 metri

Il taglio dei comuni montani, deciso in base all’altitudine, prevede la soglia di 350 metri come limite di riferimento. Questa scelta interessa le amministrazioni locali situate sopra questa altitudine, influenzando le politiche e i fondi destinati alle aree montane. La decisione rappresenta un aggiornamento importante per le strategie di sviluppo e gestione territoriale, con effetti su molte comunità e servizi pubblici.

Ancona, 16 gennaio 2026 – Fosse un match di pugilato, diremmo un punto per le Regioni sul filo del gong. Ma siccome è una trattativa, e per di più a oltranza, l'esito potrebbe anche essere imprevedibile: un ko tecnico, o vittoria su tutta la linea, oppure – ed è assai più probabile – un (saggio) accordo a metà strada. Ecco, il mezzo, appunto, sta tra i 500 metri di altimetria media fissati dal Ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, nella bozza di Dpcm collegato alla nuova legge sulla montagna in vigore da settembre e i 350 dell'emendamento votato però solo a maggioranza dalle Regioni nella Conferenza unificata, ieri, col fronte di queste ultime impegnato ormai da settimane ad allargare le maglie – o meglio, abbassare l'asticella – dei parametri fin troppo stringenti fissati per la classificazione dei Comuni montani.

