Ciclismo - Tutti i risultati degli atleti e delle società fiorentine Trofeo Piva Lorello senza rivali E Team Vangi ancora in evidenza

Durante il ponte pasquale, le società e gli atleti fiorentini di ciclismo hanno partecipato a diverse competizioni tra Toscana e altre località. Tra i risultati più rilevanti, Riccardo Lorello, atleta under 23, si è distinto durante il Trofeo Piva, senza incontrare rivali. La squadra Team Vangi ha continuato a ottenere buoni risultati, mantenendo un ruolo di rilievo nelle gare svolte.

Tre giornate del ponte pasquale in bicicletta con impegni in Toscana e fuori. Protagoniste ammirate le società e gli atleti fiorentini ad iniziare dall’under 23 Riccardo Lorello che corre nella S.C. Padovani che ha vinto con un finale straordinario l’internazionale Trofeo Piva in provincia di Treviso. Bene anche i Team Vangi e Hopplà. La società juniores di Calenzano ha fatto doppietta a Ponte a Egola con il successo di Andrea Tarallo e il secondo posto di Verdirame, mentre lo spagnolo Aitor Groset Martinez ha colto il secondo successo stagionale nelle Marche nella gara che ricordava Michele Scarponi. Per il Team Hopplà è stato il non ancora ventenne pistoiese Andrea Stefanelli a cogliere in volata (la sua maggiore dote) il primo successo tra gli Under 23 con secondo posto per il compagno di squadra Bruno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo - Tutti i risultati degli atleti e delle società fiorentine. Trofeo Piva, Lorello senza rivali. E Team Vangi ancora in evidenza Riccardo Lorello vince il Trofeo Piva! Prestigiosa affermazione da Under 23Riccardo Lorello ha vinto il Trofeo Piva, prestigiosa corsa di un giorno riservata agli under 23 ormai giunta alla 77ma edizione. Ciclismo: Team Vangi superstar a Calenzano con MeloniCalenzano (Firenze), 8 marzo 2026 - Dopo una gara controllata efficacemente sul piano tattico ed aver mostrato una chiara superiorità tecnica, il... Temi più discussi: TROFEO PIVA. LORELLO TRIONFA PER DISTACCO, 2° BAMBAGIONI. GALLERY; Trofeo Piva, trionfa Riccardo Lorello: Sc Padovani torna alla vittoria dopo 54 anni; Trofeo Piva a Lorello: riscatto per sé e per la Padovani; Pasqua col Trofeo Piva 2026: svelati i dettagli della nuova edizione. TROFEO PIVA. LORELLO TRIONFA PER DISTACCO, 2° BAMBAGIONIIl friulano Giovanni Bortoluzzi ha vinto la 50sima Coppa Caduti di Reda per dilettanti svoltasi a Reda di Faenza nel Ravennate. Il corridore della General Store Essegibi F.lli Curia ha superato i ... tuttobiciweb.it Riccardo Lorello vince il Trofeo Piva U23: trionfo a Col San MartinoRiccardo Lorello, 20 anni, si aggiudica il prestigioso Trofeo Piva under 23 con un attacco vincente sull’ultimo Muro di San Vigilio ... it.blastingnews.com Riccardo Lorello ha vinto il Trofeo Piva di Col San Martino staccando i compagni di fuga sul muro di San Vigilio. In precedenza c'era stata una caduta di Enea Sambinello e Alessandro Cattani che erano soli al comando della corsa. 1) Riccardo Lorello (S.C. P - facebook.com facebook Riccardo #Lorello coglie il suo primo successo stagionale conquistando la 77esima edizione del Trofeo Piva #spaziogiovani x.com