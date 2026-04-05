Riccardo Lorello ha ottenuto la vittoria nel Trofeo Piva, corsa di un giorno dedicata agli under 23 alla sua 77ª edizione. La gara si è svolta in un territorio già noto agli atleti e ha attirato numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. Lorello ha concluso la competizione in prima posizione, conquistando così un risultato importante nel calendario ciclistico giovanile.

Riccardo Lorello ha vinto il Trofeo Piva, prestigiosa corsa di un giorno riservata agli under 23 ormai giunta alla 77ma edizione. Il portacolori della S.C. Padovani Polo Cherry Bank si è imposto sul traguardo di Col San Martino (in provincia di Treviso), dopo 180 chilometri caratterizzati da nove passaggi sul Combai (2,6 km al 6,3% di pendenza, l’ultimo a 18 km dalla conclusione) e tre transiti sul San Vigilio (600 metri al 9,2%, l’ultimo a 1,2 km dall’arrivo). Il 20enne, quest’anno già terzo in una tappa della Settimana Coppi & Bartali e alla Firenze-Napoli, è tornato ad alzare le braccia al cielo dopo essersi imposto nella terza frazione del Giro di Campania il 7 giugno 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Riccardo Lorello vince il Trofeo Piva! Prestigiosa affermazione da Under 23

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Riccardo Lorello sale sul podio della #SettimanaCoppieBartali sul traguardo di #Valdobbiadene Un anno fa aveva già collezionato due successi ma in questo 2026 ha voluto alzare l’asticella e ora può godersi il suo primo podio tra i #prof #extraciclismo #stori facebook