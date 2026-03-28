Il direttore generale del Napoli ha rilasciato un’intervista a Calcio e Finanza, durante la quale ha evidenziato una perdita di 70 milioni di euro legata allo stadio Maradona. Ha anche discusso di varie sfide finanziarie che potrebbero influenzare le prossime strategie del club. Le dichiarazioni si concentrano sui problemi economici e sulle criticità legate alla struttura sportiva.

Tommaso Bianchini, direttore generale del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Calcio e Finanza, dove ha parlato di tutte le tappe che potrebbero condizionare il futuro del club azzurro. Fra queste, c’è sicuramente anche un nuovo stadio: Bianchini evidenza come la mancanza di uno stadio di proprietà rispetto allo Stadio Maradona stia pesando tantissimo per le economie del club. Bianchini e i mancati ricavi senza uno stadio di proprietà. Nell’intervista a Calcio e Finanza, Bianchini evidenzia subito la quantità della perdita patita dal club per la mancanza di uno stadio di proprietà: “Oggi dallo stadio incassiamo 30 milioni quando potremmo guadagnarne 100 e quindi paghiamo un mancato introito di 70 milioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Stadio Maradona, Bianchini lancia l’allarme: “Persi 70 milioni”

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