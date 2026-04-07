Cibo potere e politica | al Teatro Studio Bunker va in scena 3Q – Liberi esperimenti politici

Un candidato politico, un’aspirante first lady e una cena cruciale da preparare senza saper cucinare. Venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026, il palcoscenico del Teatro Studio Bunker di via Paganini ospita "3Q – Liberi esperimenti politici", nuovo appuntamento della stagione curata dall’Accademia dei Folli con la direzione artistica di Carlo Roncaglia. Lo spettacolo, interpretato da Alessandro Federico e Valentina Virando, mette in scena un intreccio inquieto e surreale dove le dinamiche del comando si spostano dalla sfera pubblica alla cucina di casa. In un mondo colpito da una misteriosa epidemia che ha sterminato quasi tutti i cuochi, la coppia protagonista si affida agli ultimi tre chef rimasti in vita. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Una Medea contemporanea contro le logiche del potere in scena al Teatro ManicomicsSabato 21 febbraio alle ore 21 e domenica 22 febbraio ore 18 al Teatro Manicomics in via Scalabrini 19 a Piacenza andrà in scena lo spettacolo «ME.

Al Teatro Prati va in scena “’O tuono ’e marzo”?Nel cuore di una Roma vibrante e moderna, esiste un angolo dove il tempo sembra essersi fermato per preservare la bellezza del “teatro vero”.

Franco Berrino porta la salute a teatro: «Non sono ottimista per il futuro della società. Il potere dell’industria che specula sul cibo tossico che dà dipendenza è troppo ...A partire dal successo televisivo di Indovina chi viene a cena, il format d’inchiesta ideato e condotto dalla giornalista Sabrina Giannini su Rai 3, approda nei teatri italiani con Indovina chi ci ... vanityfair.it

Quando il cibo diventa potere. I banchetti alle corti rinascimentaliNel Rinascimento il potere non si mostrava soltanto nei palazzi o nei campi di battaglia: spesso si manifestava attorno a una tavola imbandita. Piatti elaborati, scenografie spettacolari, musiche, ... ilrestodelcarlino.it