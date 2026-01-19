Al Teatro Prati arriva “’O tuono ’e marzo”, una rappresentazione che valorizza l’autenticità del teatro tradizionale. Situato nel cuore di Roma, questo spazio conserva l’atmosfera di un tempo, offrendo al pubblico un’esperienza culturale autentica e coinvolgente. Un’occasione per riscoprire le radici del teatro italiano in un ambiente sobrio e accogliente, lontano dagli eccessi della modernità.

?Nel cuore di una Roma vibrante e moderna, esiste un angolo dove il tempo sembra essersi fermato per preservare la bellezza del “teatro vero”. È il Teatro Prati, lo spazio culturale di via degli Scipioni. Sotto la sapiente direzione di Fabio Gravina, continua a rendere omaggio alla grande tradizione partenopea. Dal 23 gennaio al 1° marzo 2026, il sipario si alza. Una commedia corale firmata da Vincenzo Scarpetta: “’O tuono ’e marzo”.?Non è solo teatro, è un’esperienza sensoriale. La commedia rivive avvolta in una cornice di rara cura artigianale.?Scenografie d’epoca: realizzate con autentici pezzi d’antiquariato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Al Teatro Prati va in scena “’O tuono ’e marzo”

Dal 10 al 18 gennaio, al Teatro Tram di Napoli, va in scena “Lucciole”, uno spettacolo scritto e diretto da Martina Zaccaro. L’evento propone una rappresentazione che coinvolge il pubblico attraverso una regia curata nei dettagli, con particolare attenzione al disegno luci e allo spazio scenico. Un’occasione per assistere a una proposta teatrale originale, inserita nel calendario culturale della città.

Domenica 11 gennaio alle ore 16, nell’Auditorium Concordia di Pordenone, torna la rassegna regionale di teatro popolare con lo spettacolo “Barbone” della Compagnia Baraban di Udine. Dopo la pausa natalizia, l’evento propone una commedia di Stefania De Ruvo, diretta da Daniela Zorzini, offrendo un’occasione di incontro culturale e di approfondimento del teatro regionale.

