The last drop of blood - Si chiude il tour di Season II a Piove di Sacco
Si conclude a Piove di Sacco il tour di Season II, con l’ultima data prevista per sabato 17 gennaio 2026 all’Officina19. L’evento vedrà protagonisti i brani dell’album, interpretati in un live che unisce elementi di rock e blues cinematografico, sotto la produzione di Shawn Lee. Un’occasione per ascoltare dal vivo un progetto apprezzato dalla critica, in un’atmosfera intima e ricca di atmosfere sonore.
L’ultima data del tour live dell’acclamato album si terrà sabato 17 gennaio 2026 all’Officina19. Una serata all’insegna del rock blues cinematografico, prodotto dal genio di Shawn Lee. Si conclude a Piove di Sacco il tour live di “Season II”, l’album che ha consacrato THE LAST DROP OF BLOOD come. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
