Vincenzo Schettini ha suscitato polemiche dopo aver condiviso un commento sui social, causando reazioni intense tra gli utenti. La sua frase, ritenuta offensiva, ha scatenato una vera e propria rivolta online, con molti che chiedono spiegazioni e si scagliano contro di lui. Il suo post, pubblicato domenica sera, si riferiva alle nuove metodologie di insegnamento e ha fatto infuriare diversi studenti e insegnanti.

Un intervento che doveva essere una riflessione sul futuro della didattica si è trasformato in un caso social. Vincenzo Schettini, professore e divulgatore diventato popolarissimo online, è finito al centro delle polemiche dopo alcune dichiarazioni rilasciate durante il podcast Passa dal BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. Un passaggio in particolare, estrapolato e rilanciato sui social, ha acceso un acceso dibattito sul rapporto tra scuola pubblica e contenuti a pagamento. Cosa ha detto Vincenzo Schettini? Ecco le sue parole sulla scuola. Nel corso della conversazione, Schettini ha delineato uno scenario in cui l’insegnamento potrebbe evolversi anche grazie al digitale: « Lasciamo un messaggio agli insegnanti del futuro. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Vincenzo Schettini l’ha sparata grossa? Scoppia la bufera, sui social lo attaccano: ecco le parole incriminate

Vincenzo Schettini ha affermato che i professori potranno presto vendere contenuti online a pagamento, provocando reazioni forti sui social.

