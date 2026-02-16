Vincenzo Schettini l’ha sparata grossa? Scoppia la bufera sui social lo attaccano | ecco le parole incriminate
Vincenzo Schettini ha suscitato polemiche dopo aver condiviso un commento sui social, causando reazioni intense tra gli utenti. La sua frase, ritenuta offensiva, ha scatenato una vera e propria rivolta online, con molti che chiedono spiegazioni e si scagliano contro di lui. Il suo post, pubblicato domenica sera, si riferiva alle nuove metodologie di insegnamento e ha fatto infuriare diversi studenti e insegnanti.
Un intervento che doveva essere una riflessione sul futuro della didattica si è trasformato in un caso social. Vincenzo Schettini, professore e divulgatore diventato popolarissimo online, è finito al centro delle polemiche dopo alcune dichiarazioni rilasciate durante il podcast Passa dal BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. Un passaggio in particolare, estrapolato e rilanciato sui social, ha acceso un acceso dibattito sul rapporto tra scuola pubblica e contenuti a pagamento. Cosa ha detto Vincenzo Schettini? Ecco le sue parole sulla scuola. Nel corso della conversazione, Schettini ha delineato uno scenario in cui l’insegnamento potrebbe evolversi anche grazie al digitale: « Lasciamo un messaggio agli insegnanti del futuro. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il video
Vincenzo Schettini ha affermato che i professori potranno presto vendere contenuti online a pagamento, provocando reazioni forti sui social.
Perché l’insegnamento non deve essere in vendita?: la frase del prof. Schettini sta spaccando l’opinione pubblicaLa considerazione di Luisella Costamagna è arrivata con toni ancora più aspri: Ci mancava il grave prof Schettini su istruzione a pagamento. La scuola – gratuita e aperta a tutti – è un diritto ... fanpage.it
Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il video«Perché un buon prodotto deve essere in vendita in un supermercato e perché la buona cultura no?», ha dichiarato il docente di fisica. E sul web lo hanno criticato ... open.online
