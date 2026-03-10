Bollette | +650 euro annui il Veneto sotto shock energetico

Le bollette nel Veneto si sono attestare a circa 650 euro in più all’anno rispetto allo scorso anno, creando preoccupazione tra le famiglie della regione. Le prime fatture di aprile hanno già mostrato questi aumenti, influenzando i costi mensili. La situazione riguarda sia utenze domestiche che altre forme di consumo energetico, con un impatto immediato sui bilanci familiari.

Un aumento medio di 650 euro annui minaccia il bilancio familiare veneto, con rincari previsti già dalle prime bollette di aprile. La guerra nel Medio Oriente innesca un meccanismo speculativo su gas e carburanti che rischia di bloccare l'economia locale. L'ansia delle famiglie si traduce in una contrazione dei consumi, mentre i fornitori iniziano a contattare gli utenti per proporre nuovi contratti basati su prezzi fissi più elevati rispetto ai livelli di gennaio. Il presidente Stefano Tordini avverte che questi aumenti non rispecchiano carenze reali nelle scorte energetiche, ma riflettono comportamenti frenetici del mercato. La tempesta economica che colpisce il Veneto.