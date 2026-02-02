Non solo martellate senegalese aggredisce una donna e poi gli agenti a Padova E a Napoli ghanese morde il carabiniere al petto

La violenza contro le forze dell’ordine non si ferma. A Padova, un senegalese ha aggredito una donna e poi gli agenti intervenuti. A Napoli, invece, un ghanese ha morso un carabiniere al petto durante un controllo. Ogni giorno, le forze dell’ordine devono affrontare situazioni sempre più rischiose e imprevedibili.

Non c’è tregua per le forze dell’ordine italiane. Strette in una morsa di violenza quotidiana che trasforma ogni controllo di routine in un bollettino di guerra. Così, mentre a Palazzo Chigi il governo stringe i tempi su un giro di vite contro violenti e criminali in una riunione straordinaria sulla sicurezza, i fatti che arrivano da Padova e Napoli confermano l’urgenza di una protezione giuridica — uno scudo penale — per chi, ogni giorno, rischia la vita per difendere i cittadini. Orrore a Padova, 35enne senegalese prende a calci e pugni una donna in stazione. Partiamo dall’ultimissima vicenda choc che arriva da Padova allora. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Padova, 35enne senegalese prende a calci e pugni una donna in stazione. Poi aggredisce gli agenti

Una donna viene presa a calci e pugni in stazione a Padova da un uomo di 35 anni, senegalese.

Aggredisce il carabiniere e lo morde al petto, arrestato a Scampia

Un uomo di 50 anni di origini ghanesi è stato arrestato a Napoli, a Scampia.

