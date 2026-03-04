Non indica gli allergeni presenti nel cibo i carabinieri gli chiudono il ristorante

Un ristorante etnico di kebab a Brescia è stato chiuso dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità durante un’ispezione. Il locale non indicava gli allergeni presenti nel cibo, motivo per cui è stato deciso il provvedimento di chiusura. Nessun dettaglio aggiuntivo viene fornito sui procedimenti o sulle eventuali sanzioni.

Il provvedimento dopo l’ispezione dei Nas: il locale potrà riaprire solo dopo aver sanato le carenze e pagato le sanzioni Un ristorante etnico specializzato in kebab è stato chiuso a Brescia, dopo un’ispezione dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas). L’autorità sanitaria ha disposto la sospensione dell’attività a seguito di irregolarità riscontrate dai militari durante i controlli. Il problema maggiore riguardava la mancata indicazione delle sostanze allergizzanti presenti negli alimenti offerti alla clientela. Una mancanza non solo formale, ma di immediata ricaduta sulla salute pubblica, considerata particolarmente grave in ragione dei possibili effetti sugli avventori con allergie o intolleranze. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Escrementi di topo, grasso ovunque e cibo accumulato: i Nas chiudono un ristorante a FermoI controlli dei carabinieri del Nas di Ancona hanno portato alla chiusura di un ristorante nel quartiere Lido Tre Archi di Fermo: riscontrate gravi...

Nola, cagnolini abbandonati senza cibo e tra gli escrementi: salvati dai carabinieriQuello che sembrava un altro terribile caso di abbandono si è trasformato in un’operazione lampo che ha messo in moto un’enorme rete di solidarietà.

Tutto quello che riguarda Non indica gli allergeni presenti nel...

Non indica gli allergeni presenti nel cibo, i carabinieri gli chiudono il ristoranteIl provvedimento dopo l’ispezione dei Nas: il locale potrà riaprire solo dopo aver sanato le carenze e pagato le sanzioni ... bresciatoday.it

Cadoneghe. Sul menù del bar non indica gli allergeni: cumulo di sanzioni per 3 mila euroCADONEGHE (PADOVA) - Non erano indicati gli allergeni, scatta la multa. I carabinieri del Nas di Padova hanno eseguito un controllo in un bar di Cadoneghe dove hanno riscontrato gravi mancanze, ... ilgazzettino.it